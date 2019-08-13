Резню в Сиднее устроил неизвестный. Фото: Сонник Энигма

https://racurs.ua/n125485-v-sidnee-neizvestnyy-ustroil-reznu-na-ulice-est-pogibshaya.html

Ракурс

В Сиднее неизвестный с ножом 13 августа нападал на прохожих.

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Он сумел убить одну женщину и еще одну ранить. Нападение произошло в центральном деловом районе города. Злоумышленника австралийским полицейским помогли задержать свидетели нападения. Об этом сегодня сообщает «Громадське» со ссылкой на издание 9news.

Правоохранители обнаружили на улице Кларенс тело погибшей в результате ножевых ранений женщины. Еще одна женщина, получившая ранения, была доставлена в больницу.

Один из свидетелей преступления рассказал изданию The Sydney Morning Herald, что злоумышленник имел балаклаву на голове. Он запрыгнул на крышу одного из легковых автомобилей, выкрикивал «Аллах Акбар». Свидетели подтвердили изданию, что одна из прохожих погибла в результате огнестрельных ранений.

Напомним, в мае в Иерусалиме террорист с ножом 31 мая напал на прохожих возле Дамасских ворот в Старом городе. В результате вооруженного инцидента пострадали два человека. Злоумышленник сумел ранить 50-летнего мужчину и 16-летнего парня.