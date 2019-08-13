Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинский фильм «Додому» может отправиться на «Оскар» 2020 года. Фото: spletnik.ru

Украинский фильм «Додому» может отправиться на «Оскар» 2020 года (ВИДЕО)

13 авг 2019, 11:43
999

Премию «Оскар» 2020 года может попытаться завоевать украинская кинолента «Додому».

Loading...

Украинский оскаровский комитет накануне завершил прием заявок для участия украинских фильмов в отборе на выдвижение на премию «Оскар». За главный приз Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» от Украины, возможно, будет бороться фильм режиссера Наримана Алиева. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба комитета.

Фильм «Додому» («Домой»), который должен пройти утверждение на национальном отборе перед тем, как поедет завоевывать «Оскар», поднимает темы войны на Донбассе и российской оккупации Крыма. Лента рассказывает о том, как потерявший старшего сына вследствие боевых действий на востоке Украины главный герой решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след в их отношениях.

Заседание Украинского оскаровского комитета, на котором должны утвердить выдвижение фильма на «Оскар», назначено на 23 августа.

Между тем напомним, что украинский фильм «Донбасс», который выдвигался на премию «Оскар» в прошлом году, не попал в шорт-лист номинантов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Данилюк объяснил, почему считает Медведчука-депутата угрозой для нацбезопасности Украины

Александр Данилюк в интервью ВВС объяснил свое отношение к лидеру «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку и заявил, что в последние годы не общался с олигархом Игорем Коломойским

Новости Украины
12:18

Трамп о взрыве под Архангельском: США обладают подобными, но более продвинутыми технологиями

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на взрыв на военном полигоне под российским Архангельском. Американцы считают, что РФ испытывала крылатую ракету

Новости мира
08:46
Новости партнеров
Загрузка...