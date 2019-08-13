Украинский фильм «Додому» может отправиться на «Оскар» 2020 года. Фото: spletnik.ru

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Ракурс

Премию «Оскар» 2020 года может попытаться завоевать украинская кинолента «Додому».

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Украинский оскаровский комитет накануне завершил прием заявок для участия украинских фильмов в отборе на выдвижение на премию «Оскар». За главный приз Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» от Украины, возможно, будет бороться фильм режиссера Наримана Алиева. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба комитета.

Фильм «Додому» («Домой»), который должен пройти утверждение на национальном отборе перед тем, как поедет завоевывать «Оскар», поднимает темы войны на Донбассе и российской оккупации Крыма. Лента рассказывает о том, как потерявший старшего сына вследствие боевых действий на востоке Украины главный герой решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след в их отношениях.

Заседание Украинского оскаровского комитета, на котором должны утвердить выдвижение фильма на «Оскар», назначено на 23 августа.

Между тем напомним, что украинский фильм «Донбасс», который выдвигался на премию «Оскар» в прошлом году, не попал в шорт-лист номинантов.