НАБУ заведет дело на Трубу. Фото: Вести

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Роман Труба, глава Государственного бюро расследований, станет фигурантом уголовного производства Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Такое решение принял Соломенский райсуд Киева, сообщает сегодня «112 Украина» со ссылкой на материалы в Едином реестре досудебных расследований.

Заявитель, по обращению которого судом было принято решение обязать НАБУ открыть уголовное производство в отношении Трубы, 23 июля подал в канцелярию бюро заявление о том, что глава ГБР совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (невыполнение судебного решение должностным лицом). В частности, он обвинял Трубу в бездействии вопреки ранее принятому решению суда, обязывающему главу ГБР открыть уголовное производство, как того требовал заявитель.

Однако руководитель НАБУ Артем Сытник тоже отказался вносить изложенные заявителем сведения в ЕРДР. После этого истец обратился в суд, требуя обязать Сытника открыть производство в отношении Трубы.

Суд изучил предоставленные ему материалы и встал на сторону истца, обязав НАБУ начать расследование.

Напомним, ранее Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении Трубы за нарушения, допущенные при увольнении четверых подчиненных.