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На Рівненщині підлітки потрапили до лікарні, підірвавши петарду в каналізації. Фото: Obzor.io

На Рівненщині підлітки потрапили до лікарні, підірвавши петарду в каналізації (ФОТО)

13 сер 2019, 12:37
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Вибух петарди у каналізаційному люці призвів до поранення трьох підлітків у Рівненській області. Надзвичайна подія трапилася напередодні, 12 серпня.

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Як повідомляє прес-служба поліції у Рівненській області, 15-річний учень місцевої школи кинув петарду до вентиляційного отвору закритого каналізаційного люка, який вів до підземних газових комунікацій. Як наслідок, стався вибух і троє учасників таких «ігор», у тому числі й 9-річна дитина, дістали термічні опіки тіла.

Підлітків 14 і 15 років доставили до лікарні в Рівному, а наймолодшого потерпілого госпіталізували з опіками ніг до місцевої медустанови. Їхньому життю нічого не загрожує.

Працівники місцевої газової ділянки повідомили, що вибух стався через природне скупчення газоповітряної суміші в навколишньому середовищі. Витоків газу вони не виявили.

На Рівненщині підлітки потрапили до лікарні, підірвавши петарду в каналізації . Фото: Нацполіція

На Рівненщині підлітки потрапили до лікарні, підірвавши петарду в каналізації . Фото: Нацполіція

Згідно з ч. 2 ст. 22 КК України (вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність), особи, які вчинили злочини у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності за вказаний вид злочину, який відноситься до категорії тяжких. Таким чином двом із трьох неповнолітніх порушників загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Джерело: Ракурс


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