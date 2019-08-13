Символичный пожар: в России горит теплоход «Святая Русь». Фото: МЧС РФ

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Ракурс

Пожар в России вспыхнул на трехпалубном пассажирском теплоходе «Святая Русь».

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Горящее судно стоит в Сибирском затоне близ города Бор в Нижегородской области, сообщил пресс-центр облуправления МЧС РФ.

Возгорание на теплоходе произошло около 11.40. Огонь охватил 50 кв. м площади «Святой Руси».

В последнее время судно не эксплуатировалось, поэтому людей на борту не было и таким образом удалось избежать возможных жертв.

Теплоход «Святая Русь» был построен в 1955 году и сначала назывался «Родина». Он был рассчитан на путешествие 216 человек, в том числе в каютах «люкс» и «полулюкс». В 2006 году его модернизировали и переименовали. В конце 2018 года судно планировали утилизировать.