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Символичный пожар: в России горит теплоход «Святая Русь». Фото: МЧС РФ
Символичный пожар: в России горит теплоход «Святая Русь» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n125491-simvolichnyy-pojar-v-rossii-gorit-teplohod-svyataya-rus-video.htmlРакурс
Пожар в России вспыхнул на трехпалубном пассажирском теплоходе «Святая Русь».
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Горящее судно стоит в Сибирском затоне близ города Бор в Нижегородской области, сообщил пресс-центр облуправления МЧС РФ.
Возгорание на теплоходе произошло около 11.40. Огонь охватил 50 кв. м площади «Святой Руси».
В последнее время судно не эксплуатировалось, поэтому людей на борту не было и таким образом удалось избежать возможных жертв.
Теплоход «Святая Русь» был построен в 1955 году и сначала назывался «Родина». Он был рассчитан на путешествие 216 человек, в том числе в каютах «люкс» и «полулюкс». В 2006 году его модернизировали и переименовали. В конце 2018 года судно планировали утилизировать.
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