Заседание суда по этому делу состоится 4 сентября, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/n125512-priostanovlenie-perehoda-na-novuu-sistemu-pitaniya-vsu-sud-perenes-rassmotrenie-dela.html

Ракурс

Окружной административный суд Киева (ОАСК) перенес заседание по делу о приостановлении приказа Министерства обороны № 90 от 4 марта этого года о переходе военных частей на новую систему продовольственного обеспечения с применением каталогов продуктов.

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Следующее заседание по этому делу состоится 4 сентября, сообщает агентство «Укринформ».

Соответствующее решение принял судья Алена Мазур.

Отмечается, что перенос заседания она мотивировала тем, что истцу — ООО Богдан Алла — нужно ознакомиться с материалами, приобщенными к делу Министерством обороны Украины.

По итогам судебного заседания представитель Юридического департамента Минобороны Вадим Гордиенко отметил, что истец принимал участие в тендерных процедурах Минобороны, однако ему было отказано в связи с несоответствием документов указанным требованиям заказчика.

Ни Антимонопольный комитет Украины, ни хозяйственные суды подтвердили правоту позиции истца по надлежащему и полному оформлению документов, — подчеркнул чиновник.

По мнению истца, процедура подписания приказа Минобороны № 90 была осуществлена ненадлежащим образом. В частности, ООО Богдан Алла из Луцка считает, что приказ № 90 имеет признаки регуляторного характера.

Гордиенко подчеркнул, что Минобороны приобщили к делу ответ Государственной регуляторной службы, которая фактически подтверждает, что процедура подписания приказа не была нарушена и согласовывать текст документа с регуляторной службой не было необходимости, на чем настаивает истец.

Он также отметил, что уже более 70 воинских частей переведены на новую систему питания и ранее аналогичные приказы Минобороны не оспаривались в судах. Перевод еще 200 военных частей задерживается из-за этого судебного спора.

Напомним, волонтер Юрий Бирюков недавно рассказал, какие последствия будет иметь для ВСУ решение ОАСК о приостановлении перехода воинских частей на новую систему продовольственного обеспечения. В частности, он отметил, что уже фактически невозможно в этом году перевести новые военные части на улучшенную систему питания.