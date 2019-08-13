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Ракурс
Роман Безсмертний відсторонений від роботи в Тристоронній контактній групі, фото: Liga.NET

Головні новини за 13 серпня: Безсмертний залишає ТКГ, НАБУ заведе справу на очільника ДБР

13 сер 2019, 23:18
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Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 596/2019 сьогодні увільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

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Солом’янський райсуд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження стосовно очільника Держбюро розслідувань (ДБР) Романа Труби.

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) переніс засідання у справі щодо призупинення наказу Міністерства оборони про перехід військових частин на нову систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогів продуктів. Наступне засідання у цій справі відбудеться 4 вересня.

Суд дозволив допитати п’ятого президента України Петра Порошенка із застосуванням детектора брехні (поліграфа), стверджують у ДБР.

У Київській міській держадміністрації заявили про наймасштабніший за роки незалежності спалах кору. За останні півроку ця хвороба «підкосила» в столиці понад 5 тис. осіб.

Нацбанк подав зустрічний позов проти колишнього власника «ПриватБанку» українського олігарха Ігоря Коломойського на 4 млрд грн. Північний апеляційний госпсуд вже ухвалив рішення про початок апеляційного провадження за цією скаргою.

Джерело: Ракурс


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Головні новини
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Головні новини за 13 серпня: Безсмертний залишає ТКГ, НАБУ заведе справу на очільника ДБР

Головними новинами дня стали: звільнення Романа Безсмертного з ТКГ, суд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження стосовно очільника ДБР та перенесення розгляду справи щодо наказу Міноборони про перехід ЗСУ на нову систему харчування

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