Празднование Троицы в Украине. Фото: Радіо Свобода

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Праздник Троицы, который в народе называют Зеленым праздником, отмечают украинцы.

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Празднование этого дня приходится на 50 день после Пасхи. Троица всегда приходится на воскресенье. Католики обряда отмечают Троицу через неделю после Пятидесятницы, но в 2019 году православные восточного и западного обрядов отмечают этот праздник в один день.

Накануне Зеленого праздника, верующие украшают свои дома зеленью: аиром, любистком, мятой, полынью, чабрецом и свежими побегами березы. Троица отмечается три дня: воскресенье, понедельник и вторник. Завтра, 17 июня, верующие отмечают день Святого Духа. Третий день называется Богодухов день.

Сегодня же в православных храмах исполняется одна из самых торжественных и красивых служб в году. В целом в течение трех дней в церквях читают молебны и поминают умерших родных. Также принято ходить в гости и поздравлять близких с праздником. В эти дни также рекомендуют очистить мысли от грешного.

Напомним, сегодня в Украине впервые отмечают официально День отца. В мае 2019 года уже бывший президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому этот праздник будет отмечаться в третье воскресенье июня каждого года.