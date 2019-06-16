Святкування Трійці в Україні. Фото: Радіо Свобода

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Свято Трійці, яке в народі ще називають Зеленим святом, відзначають українці.

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Святкування цього дня припадає на 50 день після Великодня. Трійця завжди припадає на неділю. Католики обряду відзначають Трійцю через тиждень після П’ятидесятниці, але в 2019 році православні східного та західного обрядів відзначають це свято в один день.

Напередодні Зеленого свята, віруючі прикрашають свої будинки зеленню: лепехою, любистком, м’ятою, полином, чебрецем та свіжими паростками берези. Трійця відзначається три дні: неділя, понеділок та вівторок. Завтра, 17 червня, віряни відзначають день Святого Духа. Третій день називається Богодухів день.

Сьогодні ж у православних храмах виконується одна з найбільш урочистих і красивих служб в році. Загалом впродовж трьох днів у церквах читають молебні та поминають померлих рідних. Також прийнято ходити в гості та вітати близьких із святом. У ці дні також рекомендують очистити думки від грішного.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вперше відзначають офіційно День батька. У травні 2019 року вже колишній президент Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким це свято відзначатимуть у третю неділю червня кожного року.