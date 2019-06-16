Олександр Петраков – головний тренер молодіжної збірної України. Фото: ZIK

https://racurs.ua/ua/n123232-nasha-peremoga-ce-dosyagnennya-vsih-ukrayinciv-trener-molodijky-prokomentuvav-peremogu.html

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Головний тренер юнацької збірної України Олександр Петраков прокоментував поєдинок своєї команди у фіналі чемпіонату світу проти Південної Кореї. Вчора українська команда перемогла опонентів з рахунком 3:1 та виборола золоті медалі.

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Петраков зізнався журналістам, що все ще не може усвідомити того, що сталося. Він заявив, що це був найважливіший матч у його житті. Про це він повідомив журналістам після перемоги України, передає Football.ua.

Наша перемога — це досягнення всього українського народу. Це велика радість для всієї країни, для простих людей. Телефонував президент нашої країни Володимир Зеленський, привітав команду. З ним розмовляв наш капітан Валерій Бондар. Дзвонив також головний тренер національної збірної Андрій Шевченко, — зізнався Петраков.

У коментарі журналістам головний тренер не став виділяти когось із своїх підопічних. Повідомив, що у розмові з спортсменами закликав їх не зупинятися на досягнутому, а завжди йти вперед.

Нагадаємо, 15 червня збірна України з футболу U-20 стала чемпіоном світу з футболу. Молодіжна збірна у фіналі перемогла Південну Корею 3:1.