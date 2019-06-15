Україна — чемпіон світу з футболу: молодіжна збірна у фіналі перемогла Південну Корею 3:1, фото — FIFA

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Збірна України з футболу U-20 стала чемпіоном світу з футболу. Молодіжна збірна у фіналі перемогла Південну Корею 3:1. Наші футболісти першими пропустили вже на 4 хвилині.

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Андрій Лунін не зумів відбити пенальті, але надалі українці змогли тричі відзначитися у воротах збірної Республіки Корея.

Два голи на рахунку Супряги, у кінці матчу відзначився Цитаішвілі.

Стартовий склад збірної України: Лунін, Бескоровайний, Бондар (к), Сафронов, Корнієнко, Конопля, Дришлюк, Хахльов, Цітаішвіли, Булеца, Супряга. Запасні: Кучерук, Різник, Веремієнко, Чех, Мусолітін, Устименко, Снурніцин, Сікан, Кащук.

Кожен із сьогоднішніх суперників, аби дістатися вирішального матчу, провів на турнірі по шість поєдинків.

Збірна Олександра Петракова на груповому етапі перемогла команди США (2:1), Катару (1:0) та зіграла внічию з Нігерією (1:1). В 1/8-й українці обіграли Панаму (4:1), в ¼-й — Колумбію (1:0), а в півфіналі — Італію (1:0).

Збірна Південної Кореї у групі поступилася Португалії (0:1), перемогла ПАР (1:0) та Аргентину (2:1). В 1/8 фіналу корейці переграли Японію (1:0), в ¼-й — Сенегал (3:3, п.п. 3:2), а в півфіналі — Еквадор (1:0).

Чемпіонат світу серед юнацьких збірних (U-20) проводиться щодва роки починаючи з 1977-го. До сьогодні переможцями турніру ставали 11 країн: Аргентина (6 разів), Бразилія (5), Португалія (2), Сербія (1), Гана (1), Іспанія (1), Англія (1), Франція (1), СРСР (1), ФРН (1), Югославія (1).

Успіх збірної України U-20 — перше і єдине «золото» на таких турнірах для усіх національних команд в історії незалежної України.