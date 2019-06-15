Украина — чемпион мира по футболу: молодежная сборная в финале победила Южную Корею 3:1, фото — FIFA

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Сборная Украины по футболу U-20 стала чемпионом мира по футболу. Молодежная сборная в финале победила Южную Корею со счетом 3:1.

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Наши футболисты первыми пропустили уже на 4 минуте. Андрей Лунин не сумел отразить пенальти, но в дальнейшем украинцы смогли трижды отличиться в воротах сборной Республики Корея. Два гола на счету Супряги, в конце матча отличился Цитаишвили.

Стартовый состав сборной Украины: Лунин, Бескоровайный, Бондарь (к), Сафронов, Корниенко, Конопля, Дрышлюк, Хахлев, Цитаишвили, Булеца, Супряга. Запасные: Кучерук, Резник, Веремеенко, Чех, Мусолитин, Устименко, Снурницин, Сикан, Кащук.

Каждый из сегодняшних соперников, чтобы добраться решающего матча, провел на турнире по шесть поединков.

Сборная Александра Петракова на групповом этапе победила команды США (2:1), Катара (1:0) и сыграла вничью с Нигерией (1:1). В 1/8 финала украинцы обыграли Панаму (4:1), в четвертьфинале — Колумбию (1:0), а в полуфинале — Италию (1:0).

Сборная Южной Кореи в группе уступила Португалии (0:1), победила ЮАР (1:0) и Аргентину (2:1). В 1/8 финала корейцы переиграли Японию (1:0), в четвертьфинале — Сенегал (3:3, п.п. 3:2), а в полуфинале — Эквадор (1:0).

Чемпионат мира среди юношеских сборных (U-20) проводится каждые два года начиная с 1977 года. До сих пор победителями турнира становились 11 стран: Аргентина (6 раз), Бразилия (5), Португалия (2), Сербия (1), Гана (1), Испания (1), Англия (1), Франция (1), СССР (1), ФРГ (1), Югославия (1).

Успех сборной Украины U-20 — первое и единственное «золото» на таких турнирах для всех национальных команд в истории независимой Украины.