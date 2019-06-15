Охрана Порошенко: экс-президент будет пользоваться услугами УГО пожизненно, фото — Зеркало недели

https://racurs.ua/n123221-poroshenko-budut-ohranyat-pojiznenno.html

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Пятый президент Украины Петр Порошенко будет пожизненно охраняться Управлением государственной охраны (УГО).

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Одновременно УГО засекретило информацию о том, на каких автомобилях передвигается Порошенко и сколько у его охраны автомобилей, а также количество охранников бывшего главы государства.

Об этом сообщили «Українські Новини» со ссылкой на ответ, который агентство получило из УГО.

Порошенко охраняют после поражения на выборах в соответствии с законом «Об охране органов государственной власти и должностных лиц». Президент Украины и после прекращения полномочий обеспечивается государственной охраной пожизненно, если только он не был смещен с поста в порядке импичмента.

Кроме того, экс-президенты ежемесячно получают пожизненное обеспечение (22 прожиточных минимума). Государство также оплачивает бывшим президентам услуги двух помощников и одного советника.

Леонид Кучма пользовался после отставки автомобилем Mercedes Benz, а у экс-президента Виктора Ющенко остался автопарк, три водителя, повар, горничные, официанты и пожизненное денежное довольствие.

У Леонида Кравчука, кроме депутатской пенсии в 18 тыс. грн, подобных привилегий не было. Но в 2015 году помощники Кравчука стоили госбюджету 300 тыс. грн.

Напомним, что Петр Порошенко после поражения на выборах президента не ушел из политики, а возглавил партию «Европейская солидарность», которая идет на парламентские выборы.