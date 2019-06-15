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Пожар Нотр-Дам де Пари: в соборе возобновились богослужения, священников одели в строительные каски, фото — РБК

В Нотр-Дам де Пари возобновились богослужения, священников одели в строительные каски (ВИДЕО)

15 июн 2019, 20:00
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В субботу, 15 июня, состоялась первая служба в парижском соборе Нотр-Дам, который в апреле пострадал после страшного пожара.

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Огонь уничтожил крышу и шпиль собора Парижской Богоматери. Из-за реконструкции, которая проходит в соборе, и мер безопасности сегодняшняя служба была немногочисленна и проходила без участия политиков и прессы. Трансляцию вел только христианский телеканал КТО.

Священники надели на головы защитные строительные каски. Несколько десятков человек собрались в капелле Богородицы, которую, вместе с позолоченным крестом на постаменте, пожалел огонь.

В этой капелле с 1792 года сохранялась одна из главных христианских реликвий — терновый венец Иисуса, который Людовик Святой приобрел в 1250 году у императора Латинской империи Балдуина II. Во время пожара его спасли вместе с другими реликвиями.

Мессу отслужили архиепископ Парижа и настоятель собора. Среди присутствующих были служители церкви и рабочие, которые готовят собор к восстановлению.

Пожар в соборе начался 15 апреля, его удалось потушить только через 15 часов. Огонь уничтожил готический шпиль и обрушил крышу собора. Две башни и конструкции фасада сохранились. Сотрудники правоохранительных органов пересмотрели множество видеозаписей и фотографий пожара и пришли к выводу, что очаг возгорания находился в центральной части собора вблизи основания его шпиля.

«Ракурс» в апреле сообщал, что уровень свинца в почве вблизи собора Нотр-Дам в десятки раз превышает норму. Специалисты сообщали, что частицы свинца были выброшены в воздух во время апрельского пожара.

Источник: Ракурс


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