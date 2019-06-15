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Ракурс
Пожежа Нотр-Дам де Парі: у соборі відновилися богослужіння, священиків одягли у будівельні шоломи, фото — РБК

У Нотр-Дам де Парі відновилися богослужіння, священиків одягли у будівельні шоломи (ВІДЕО)

15 чер 2019, 20:00
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У суботу, 15 червня, відбулася перша служба в паризькому соборі Нотр-Дам, який у квітні постраждав після страшної пожежі.

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Вогонь знищив дах і шпиль собору Паризької Богоматері. Через реконструкцію, яка триває у соборі, та заходи безпеки сьогоднішня служба була нечисленна і проходила без участі політиків і преси. Трансляцію вів тільки християнський телеканал КТО.

Священики одягли на голови захисні будівельні шоломи. Декілька десятків людей зібралися в капелі Богородиці, яку, разом з позолоченим хрестом на постаменті, пошкодував вогонь.

У цій капелі з 1792 року зберігалася одна з головних християнських реліквій — терновий вінець Ісуса, який Людовик Святий придбав у 1250-му році в імператора Латинської імперії Балдуїна II. Під час пожежі скляну скриньку врятували разом з іншими реліквіями.

Месу відслужили архієпископ Парижа і настоятель собору. Серед присутніх були служителі церкви і робітники, які готують собор до відновлення.

Пожежа в соборі розпочалася 15 квітня, її вдалося загасити лише через 15 годин. Вогонь знищив готичний шпиль і обвалив дах собору. Дві вежі і конструкції фасаду збереглися. Співробітники правоохоронних органів переглянули безліч відеозаписів і фотографій пожежі і дійшли до висновку, що осередок займання знаходився в центральній частині собору поблизу основи його шпиля.

«Ракурс» у квітні повідомляв, що рівень свинцю в ґрунті поблизу собору Нотр-Дам в десятки разів перевищує норму. Фахівці повідомляли, що частинки свинцю були викинуті в повітря під час квітневої пожежі.

Джерело: Ракурс


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