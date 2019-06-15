Охорона Порошенка: екс-президент користуватиметься послугами УДО довічно, фото — Зеркало тижня

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П’ятий президент України Петро Порошенко буде довічно охоронятися Управлінням державної охорони (УДО).

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Одночасно УДО засекретило інформацію про те, на яких автомобілях пересувається Порошенко і скільки у його охорони автомобілів, а також кількість охоронців колишнього глави держави.

Про це повідомили «Українські Новини» з посиланням на відповідь, яку агентство отримало з УДО.

Порошенка охороняють і після поразки на виборах відповідно до закону «Про охорону органів державної влади та посадових осіб». Президент України і після припинення повноважень забезпечується державною охороною довічно, якщо тільки він не був усунений з поста внаслідок імпічменту.

Крім того, екс-президенти щомісяця отримують довічне забезпечення (22 прожиткових мінімуми). Держава також оплачує колишнім президентам послуги двох помічників і одного радника.

Леонід Кучма користувався після відставки автомобілем Mercedes Benz, а в екс-президента Віктора Ющенка залишився автопарк, три водія, кухар, покоївки, офіціанти і довічне грошове забезпечення.

У Леоніда Кравчука, крім депутатської пенсії у 18 тис. грн, подібних привілеїв не було. Але у 2015 році помічники Кравчука коштували держбюджету 300 тис. грн.

Нагадаємо, що Петро Порошенко після поразки на виборах президента не пішов із політики, а очолив партію «Європейська солідарність», яка йде на парламентські вибори.