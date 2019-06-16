Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Аварія у Вінницькій області. Фото: Нацполіція

Жахлива ДТП у Вінницькій області: четверо загиблих, поліція повідомила подробиці аварії (ФОТО, ВІДЕО)

16 чер 2019, 11:27
999

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася у Вінницькій області 15 червня.

Loading...

Близько 17.20 на автодорозі між селами Буди та Ободівка зіткнулись Audi А6 (Ауді) та Volkswagen Tiguan (Фольксваген). Машини рухалися у зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП загинули четверо осіб. Ще четверо опинились на лікарняних ліжках, серед них — діти. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Поліцейські з’ясували, що легковиком «Ауді» кермував 31-річний житель села Нова Ободівка, а за кермом «Фольксвагена» перебував 36-річний житель м. Дніпро. Обидва загинули на місці аварії. Несумісні з життям травми дістали 40-річний чоловік та дружина водія Volkswagen Tiguan. До лікарні потрапили 21 та 25-річні молодики, а також діти віком 10 та 6 років. Загрози їх життю немає.

Причини та обставини аварії встановить слідство. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Аварія у Вінницькій області. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 15 червня у Голосіївському районі Києва сталася жахлива ДТП — на площі Деміївській зіткнулися «Шкода» та «Шевроле». Жертвами кривавої аварії стали четверо осіб.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Жахлива ДТП у Вінницькій області: четверо загиблих, поліція повідомила подробиці аварії (ФОТО, ВІДЕО)

У Тростянецькому районі Вінницької області сталася смертельна автопригода — внаслідок зіткнення Audi А6 та Volkswagen Tiguan четверо осіб загинули, а ще четверо травмувалися та були госпіталізовані

Юридичні новини
11:27

Грози, град та шквали: синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні (КАРТА)

У неділю, 16 червня, в західних областях очікується суттєве погіршення погодних умов. Крім того, по всій країні переважатиме надзвичайна пожежна небезпека, очікується рівень підйому води на річках

Погода
10:21

ЦВК відмовила Онищенку в реєстрації кандидатом у нардепи

Скандально відомому народному депутату Олександру Онищенку Центрвиборчком відмовив у реєстрації на виборах. Причиною відмови стало те, що Онищенко не проживав в Україні п’ять останніх років, а також проблеми зі сплатою застави

Новини України
15:55   15 чер
Новини партнерів
Загрузка...