Аварія у Вінницькій області. Фото: Нацполіція

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Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася у Вінницькій області 15 червня.

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Близько 17.20 на автодорозі між селами Буди та Ободівка зіткнулись Audi А6 (Ауді) та Volkswagen Tiguan (Фольксваген). Машини рухалися у зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП загинули четверо осіб. Ще четверо опинились на лікарняних ліжках, серед них — діти. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Поліцейські з’ясували, що легковиком «Ауді» кермував 31-річний житель села Нова Ободівка, а за кермом «Фольксвагена» перебував 36-річний житель м. Дніпро. Обидва загинули на місці аварії. Несумісні з життям травми дістали 40-річний чоловік та дружина водія Volkswagen Tiguan. До лікарні потрапили 21 та 25-річні молодики, а також діти віком 10 та 6 років. Загрози їх життю немає.

Причини та обставини аварії встановить слідство. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 15 червня у Голосіївському районі Києва сталася жахлива ДТП — на площі Деміївській зіткнулися «Шкода» та «Шевроле». Жертвами кривавої аварії стали четверо осіб.