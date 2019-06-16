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Авария в Винницкой области. Фото: Нацполиция

Ужасное ДТП в Винницкой области: четыре человека погибли, полиция сообщила подробности аварии (ФОТО, ВИДЕО)

16 июн 2019, 11:27
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Винницкой области 15 июня.

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Около 17.20 на автодороге между селами Буды и Ободовка столкнулись Audi А6 (Ауди) и Volkswagen Tiguan (Фольксваген). Машины двигались во встречном направлении. В результате ДТП погибли четыре человека. Еще четверо оказались на больничных койках, среди них — дети. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Полицейские выяснили, что автомобилем «Ауди» управлял 31-летний житель села Новая Ободовка, а за рулем «Фольксвагена» находился 36-летний житель г. Днепр. Оба погибли на месте аварии. Несовместимые с жизнью травмы получили 40-летний мужчина и жена водителя Volkswagen Tiguan. В больницу попали 21 и 25-летние юноши, а также дети в возрасте 10 и 6 лет. Угрозы их жизни нет.

Причины и обстоятельства аварии установит следствие. Полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Авария в Винницкой области. Фото: Нацполиция

Напомним, 15 июня в Голосеевском районе Киева произошло ужасное ДТП — на площади Демеевской столкнулись «Шкода» и «Шевроле». Жертвами кровавой аварии стали четыре человека.

Источник: Ракурс


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