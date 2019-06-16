Александр Петраков – главный тренер молодежной сборной Украины. Фото: ZІK

https://racurs.ua/n123232-nasha-pobeda-eto-dostijenie-vseh-ukraincev-trener-molodejki-prokommentiroval-pobedu.html

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Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков прокомментировал поединок своей команды в финале чемпионата мира против Южной Кореи. Вчера украинская команда победила оппонентов со счетом 3:1 и завоевала золотые медали.

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Петраков признался журналистам, что все еще не может осознать случившегося. Он заявил, что это был самый важный матч в его жизни. Об этом он сообщил журналистам после победы Украины, передает Football.ua.

Наша победа — это достижение всего украинского народа. Это большая радость для всей страны, для простых людей. Звонил президент нашей страны Владимир Зеленский, поздравил команду. С ним разговаривал наш капитан Валерий Бондарь. Звонил также главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко, — признался Петраков.

В комментарии журналистам главный тренер не стал выделять кого-то из своих подопечных. Сообщил, что в разговоре со спортсменами призвал их не останавливаться на достигнутом, а всегда идти вперед.

Напомним, 15 июня сборная Украины по футболу U-20 стала чемпионом мира по футболу. Молодежная сборная в финале победила Южную Корею 3:1.