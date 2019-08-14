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Озброєння для ЗСУ: армія отримає українські стволи для радянських зенітних установок, скріншот відео

Армія отримає українські стволи для радянських зенітних установок (ВІДЕО)

14 сер 2019, 11:11
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Збройні сили України отримають українські стволи для зенітних установок радянського виробництва. Це буде покращений варіант-аналог, який випробували фахівці київського конструкторського бюро «Артилерійське озброєння».

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Розробка та створення нового ствола для зенітних установок ЗУ-23−2 відбувалися за власні оборотні кошти підприємства, повідомила прес-служба конструкторського бюрю.

Фінальні випробування українських стволів КБА40 відбулися в кінці 2018 року. Вони показали покращення тактико-технічних характеристик у порівнянні з радянським зразком й у 2019 році розпочнеться серійне виробництво стволів.

КБ «Артилерійське озброєння» оприлюднило відео випробувань нових стволів.

Зенітна установка ЗУ-23−2 має вагу 1 т і складається з двох спарених авіаційних гармат, що мають довжину ствола 88 см. Вона обладнана автоматичним прицілом, додатковим прицілом для вогню по наземних цілях і платформою з двоколісним ходом.

Скорострільність ЗУ-23−2 складає 2 тис. пострілів в хвилину снарядами вагою 178−190 г. Дальність стрільби — 2 км у висоту і 2,5 км по дальності. Початкова швидкість снаряда — 970 м/с. Установку обслуговує п’ять-шість бійців.

Джерело: Ракурс


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