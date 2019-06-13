Зброя для ЗСУ: в Одеській області відбулися випробування ракетної системи "Вільха", фото — РНБО

https://racurs.ua/ua/n123136-poltorak-pokazav-danyluku-yak-strilyaie-systema-vilha-foto.html

Ракурс

Українські військові провели державні випробування модернізованих ракет «Вільха-Р». Стрільби відбулися на полігоні в Одеській області й підтвердили відповідність характеристик зброї тим, що були задані конструкторам у тактико-технічному завданні.

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Випробування відбулися за участі секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка і міністра оборони України Степан Полторака.

Модернізовані ракети реактивної системи залпового вогню «Вільха» є розробкою конструкторів державного підприємства «Державне конструкторське бюро «Луч» та інших державних і приватних підприємств оборонно-промислового комплексу України. Ці системи виробляє «Шепетівський ремонтний завод».

Українські військові стверджують, що ця унікальна потужна високоточна зброя за своїми бойовими можливостями перевищує аналогічні зразки російського виробництва. «Вільхи» вироблятимуть в Україні за замкненим циклом.

Попередні випробування цього типу ракет відбулися наприкінці травня. Українська систему залпового вогню пройде заключні державні випробування із серпня по жовтень цього року і після того її поставлять на озброєння ЗСУ.

«Ракурс» також повідомляв, що ракетний комплекс «Вільха» був повністю сконструйований з українських комплектуючих. Це далекобійне високоточне ракетне озброєння дозволяє знищувати противника на значній відстані з мінімальною похибкою. Одним залпом можна випустити по позиціях ворога 12 ракет калібру 300 мм.