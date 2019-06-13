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Ракурс
Оружие для ВСУ: в Одесской области состоялись испытания ракетной системы "Ольха", фото — СНБО

Полторак показал Данилюку, как стреляет система «Ольха» (ФОТО)

13 июн 2019, 15:39
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Украинские военные провели государственные испытания модернизированных ракет «Ольха-Р». Стрельбы прошли на полигоне в Одесской области и подтвердили соответствие характеристик оружия заданным конструкторам в тактико-техническом задании.

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Испытания состоялись при участии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка и министра обороны Украины Степана Полторака, сообщает пресс-служба СНБО.

Оружие для ВСУ: в Одесской области состоялись испытания ракетной системы "Ольха", фото — СНБО

Модернизированные ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха» являются разработкой конструкторов государственного предприятия «Государственное конструкторское бюро «Луч» и других государственных и частных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Эти системы производит «Шепетовский ремонтный завод».

Украинские военные утверждают, что эта уникальное мощное высокоточное оружие по своим боевым возможностям превосходит аналогичные образцы российского производства. Ракету «Ольху» будут производить в Украине по замкнутому циклу.

Оружие для ВСУ: в Одесской области состоялись испытания ракетной системы "Ольха", фото — СНБО

Предварительные испытания этого типа ракет состоялись в конце мая. Украинская система залпового огня пройдет заключительные государственные испытания с августа по октябрь этого года. После этого ее поставят на вооружение ВСУ.

Оружие для ВСУ: в Одесской области состоялись испытания ракетной системы "Ольха", фото — СНБО

«Ракурс» также сообщал, что ракетный комплекс «Ольха» был полностью сконструирован из украинских комплектующих. Это дальнобойное высокоточное ракетное вооружение позволяет уничтожать противника на значительном расстоянии с минимальной погрешностью. Одним залпом можно выпустить по позициям врага 12 ракет калибра 300 мм.

Источник: Ракурс


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