Вооружение для ВСУ: армия получит украинские стволы для советских зенитных установок, скриншот видео

https://racurs.ua/n125525-armiya-poluchit-ukrainskie-stvoly-dlya-sovetskih-zenitnyh-ustanovok-video.html

Ракурс

Вооруженные силы Украины получат украинские стволы для зенитных установок советского производства. Это будет улучшенный вариант-аналог, который испытали специалисты киевского конструкторского бюро «Артиллерийское вооружение».

Loading...

Разработка и создание нового ствола для зенитных установок ЗУ-23−2 проходили за собственные оборотные средства предприятия, сообщила пресс-служба конструкторского бюрю.

Финальные испытания украинских стволов КБА40 состоялись в конце 2018 года. Они показали улучшение тактико-технических характеристик по сравнению с советским образцом и в 2019 году начнется серийное производство стволов.

КБ «Артиллерийское вооружение» обнародовало видео испытаний новых стволов.

Зенитная установка ЗУ-23−2 имеет вес 1 т и состоит из двух спаренных авиационных пушек, имеющих длину ствола 88 см. Она оборудована автоматическим прицелом, дополнительным прицелом для огня по наземным целям и платформой с двухколесным ходом.

Скорострельность ЗУ-23−2 составляет 2 тыс. выстрелов в минуту снарядами весом 178−190 г. Дальность стрельбы — 2 км в высоту и 2,5 км по дальности. Начальная скорость снаряда — 970 м/с. Установку обслуживает пять-шесть бойцов.