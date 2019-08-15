Сесійна зала Верховної Ради, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n125599-verhovna-rada-pidgotovcha-grupa-vyznachyla-perelik-komitetiv-spysok.html

Ракурс

Підготовча група депутатів нової Верховної Ради, третє засідання котрої відбувалося сьогодні, визначила перелік 23-х комітетів парламенту IX скликання та їхні назви.

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Таким чином, у новій Верховній Раді буде на п’ять комітетів менше. Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами координатора першої підготовчої групи, майбутнього депутата від партії «Слуга народу» Руслана Стефанчука, комітети в Раді IX скликання будуть укрупнені, у зв’язку з чим також виникла потреба суттєво підкоригувати їхні назви.

Стефанчук також зазначив, що оптимізація кількості комітетів здійснювалася з огляду на ефективність їхньої попередньої роботи.

В першу чергу ми взяли ефективність роботи комітетів, яка викладена в статистичну таблицю, і подивились, які справді були ефективні, а які — ні, — зазначив Стефанчук.

Під час засідання Стефанчук озвучив під стенограму назви комітетів Верховної Ради IX скликання:

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;

Комітет з питань бюджету;

Комітет з питань економічного розвитку;

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики;

Комітет з питань молоді та спорту;

Комітет з питань освіти, науки та інновацій;

Комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, деокупації Криму, прав національних меншин, міжнаціональних відносин;

Комітет з питань цифрової трансформації;

Комітет з питань правової політики;

Комітет з питань аграрної та земельної політики;

Комітет з питань антикорупційної політики;

Комітет з питань правоохоронної діяльності;

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Комітет з питань транспорту та інфраструктури;

Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики;

Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки;

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та страхування;

Комітет з питань екологічної політики та природокористування;

Комітет з питань свободи слова;

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України;

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці;

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом;

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав людини.

Нагадаємо, перше засідання Верховної Ради IX скликання заплановане на 29 серпня. Цю дату було обрано під час першого засідання підготовчої групи.