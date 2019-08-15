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Ракурс
Сесійна зала Верховної Ради, фото: «5 канал»

Верховна Рада: підготовча група визначила перелік комітетів (СПИСОК)

15 сер 2019, 21:35
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Підготовча група депутатів нової Верховної Ради, третє засідання котрої відбувалося сьогодні, визначила перелік 23-х комітетів парламенту IX скликання та їхні назви.

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Таким чином, у новій Верховній Раді буде на п’ять комітетів менше. Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами координатора першої підготовчої групи, майбутнього депутата від партії «Слуга народу» Руслана Стефанчука, комітети в Раді IX скликання будуть укрупнені, у зв’язку з чим також виникла потреба суттєво підкоригувати їхні назви.

Стефанчук також зазначив, що оптимізація кількості комітетів здійснювалася з огляду на ефективність їхньої попередньої роботи.

В першу чергу ми взяли ефективність роботи комітетів, яка викладена в статистичну таблицю, і подивились, які справді були ефективні, а які — ні, — зазначив Стефанчук.

Під час засідання Стефанчук озвучив під стенограму назви комітетів Верховної Ради IX скликання:

  • Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Комітет з питань бюджету;
  • Комітет з питань економічного розвитку;
  • Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики;
  • Комітет з питань молоді та спорту;
  • Комітет з питань освіти, науки та інновацій;
  • Комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, деокупації Криму, прав національних меншин, міжнаціональних відносин;
  • Комітет з питань цифрової трансформації;
  • Комітет з питань правової політики;
  • Комітет з питань аграрної та земельної політики;
  • Комітет з питань антикорупційної політики;
  • Комітет з питань правоохоронної діяльності;
  • Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Комітет з питань транспорту та інфраструктури;
  • Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики;
  • Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки;
  • Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та страхування;
  • Комітет з питань екологічної політики та природокористування;
  • Комітет з питань свободи слова;
  • Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України;
  • Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці;
  • Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом;
  • Комітет з питань соціальної політики та захисту прав людини.

Нагадаємо, перше засідання Верховної Ради IX скликання заплановане на 29 серпня. Цю дату було обрано під час першого засідання підготовчої групи.


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