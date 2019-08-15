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Сесійна зала Верховної Ради, фото: «5 канал»
Верховна Рада: підготовча група визначила перелік комітетів (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n125599-verhovna-rada-pidgotovcha-grupa-vyznachyla-perelik-komitetiv-spysok.htmlРакурс
Підготовча група депутатів нової Верховної Ради, третє засідання котрої відбувалося сьогодні, визначила перелік 23-х комітетів парламенту IX скликання та їхні назви.
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Таким чином, у новій Верховній Раді буде на п’ять комітетів менше. Про це повідомляє агентство «Укрінформ».
За словами координатора першої підготовчої групи, майбутнього депутата від партії «Слуга народу» Руслана Стефанчука, комітети в Раді IX скликання будуть укрупнені, у зв’язку з чим також виникла потреба суттєво підкоригувати їхні назви.
Стефанчук також зазначив, що оптимізація кількості комітетів здійснювалася з огляду на ефективність їхньої попередньої роботи.
В першу чергу ми взяли ефективність роботи комітетів, яка викладена в статистичну таблицю, і подивились, які справді були ефективні, а які — ні, — зазначив Стефанчук.
Під час засідання Стефанчук озвучив під стенограму назви комітетів Верховної Ради IX скликання:
- Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;
- Комітет з питань бюджету;
- Комітет з питань економічного розвитку;
- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики;
- Комітет з питань молоді та спорту;
- Комітет з питань освіти, науки та інновацій;
- Комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, деокупації Криму, прав національних меншин, міжнаціональних відносин;
- Комітет з питань цифрової трансформації;
- Комітет з питань правової політики;
- Комітет з питань аграрної та земельної політики;
- Комітет з питань антикорупційної політики;
- Комітет з питань правоохоронної діяльності;
- Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
- Комітет з питань транспорту та інфраструктури;
- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики;
- Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки;
- Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та страхування;
- Комітет з питань екологічної політики та природокористування;
- Комітет з питань свободи слова;
- Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України;
- Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці;
- Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом;
- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав людини.
Нагадаємо, перше засідання Верховної Ради IX скликання заплановане на 29 серпня. Цю дату було обрано під час першого засідання підготовчої групи.
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