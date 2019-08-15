НАБУ розповіло подробиці здійснення правопорушення, в якому підозрюють Юрія Гримчака, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n125589-zatrymannya-grymchaka-v-nabu-rozpovily-podrobyci-infografika.html

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Обставини затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) Юрія Гримчака та його «помічника» розповіли в Національному антикорупційному бюро (НАБУ).

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За даними слідства, вони шляхом обману заволоділи чужим майном — грошовими коштами в особливо великому розмірі, зазначає прес-служба НАБУ.

Так, за інформацією слідства, представник інтересів однієї з приватних компаній під час спілкування з заступником очільника МінТОТ повідомив про проблему, вирішення якої належить до сфери компетенції судової гілки влади, а саме — консультацій з приводу стягнення боргу з іншої компанії на свою користь.

У відповідь на це заступник міністра нібито заявив, що зможе використати свої зв’язки для ухвалення потрібного компанії судового рішення за винагороду в сумі 100 тис. дол.

У НАБУ зазначають, що чиновник нібито пообіцяв звернутися до заступника Генпрокурора, щоб вона вплинула на голову Касаційного цивільного суду, котрий, у свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду.

У подальшому сума неправомірної вигоди була зменшена до 80 тис. дол. США. Після одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис. дол. США заступник міністра та його «помічник» розподілили кошти між собою. Другу частину у сумі 30 тис. дол. США їм було передано 14 серпня 2019 року, — зазначають у НАБУ.

Крім того, в одній із розмов із заступником міністра представник компанії розповів про проходження складної процедури погодження дозвільних документів на здійснення будівельних робіт на ділянках у Києві, які належать до пам’яток культурної спадщини. Дізнавшись про це, заступник міністра нібито запропонував свої «послуги» із забезпечення погодження проектної документації й оцінив їх у 1 млн дол., зазначають в НАБУ.

Як запевняли учасники корупційної схеми, вказана сума начебто мала бути розподілена між керівниками та службовими особами виконавчих органів влади, серед яких: Міністерство культури України, Міністерство юстиції України, Український державний інститут культурної спадщини, Київська міська державна адміністрація та інші, — наголошують в антикорупційному відомстві.

Заступника міністра та його «помічника» було затримано після одержання частини грошових коштів у сумі 450 тис. дол. США та 30 тис. дол. США.

За результатами здійснених обшуків виявлено та вилучено всю суму неправомірної вигоди, одержаної 14 серпня 2019 року, а також частину одержаної раніше, — зазначають у НАБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України сьогодні оприлюднила фото та відео слідчих дій під час затримання Гримчака.