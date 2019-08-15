Репетиція маршу Зеленського до Дня Незалежності відбулася в Києві. Фото: Капітал

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Марш ветеранів до Дня Незалежності України сьогодні вранці репетирували на території заводу «Антонов» у Києві.

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Участь у репетиції заходу, який організовує Офіс президента, брали військові, нацгвардійці та представники Прикордонної служби України, йдеться у сюжеті ТСН.

Сьогодні ж відбулася й репетиція нагородження військових.

У центрі Києва марш президента, приурочений до Дня Незалежності України, планують повести до 11.00 ранку 24 серпня.

А вже об 11.00 центром міста крокуватиме Марш захисників України, який організовують волонтери, ветерани війни і родини загиблих військових. Для участі в цьому заході вже зареєструвалися понад 9 тис. осіб.

Репетицію заходу Офісу президента прокоментував Юрій Бірюков, волонтер і соратник екс-президента Петра Порошенка.