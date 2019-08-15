Репетиція маршу Зеленського до Дня Незалежності: як це було (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n125590-repetyciya-marshu-zelenskogo-do-dnya-nezalejnosti-yak-ce-bulo-foto-video.htmlРакурс
Марш ветеранів до Дня Незалежності України сьогодні вранці репетирували на території заводу «Антонов» у Києві.
Участь у репетиції заходу, який організовує Офіс президента, брали військові, нацгвардійці та представники Прикордонної служби України, йдеться у сюжеті ТСН.
Сьогодні ж відбулася й репетиція нагородження військових.
У центрі Києва марш президента, приурочений до Дня Незалежності України, планують повести до 11.00 ранку 24 серпня.
А вже об 11.00 центром міста крокуватиме Марш захисників України, який організовують волонтери, ветерани війни і родини загиблих військових. Для участі в цьому заході вже зареєструвалися понад 9 тис. осіб.
Репетицію заходу Офісу президента прокоментував Юрій Бірюков, волонтер і соратник екс-президента Петра Порошенка.
На злітці Антонова почалася репетиція… параду. Ні, не Маршу ветеранів, а саме параду. Трохи більше десятка «коробок» ЗСУ, НГУ, ДПСУ, ДСНС. Все так, як завжди. З дрібними і незначними нюансами, — написав він Facebook.