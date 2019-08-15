Євросуди заарештували майно «Газпрому» на суму 3 млрд дол. США, фото: Flipboard

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Ракурс

Загальна вартість активів російського газового монополіста «Газпрому», заарештованих у Європі за рішенням Стокгольмського арбітражу, становить понад 3 млрд дол. США.

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Про це в інтерв’ю виданню «Європейська правда» заявив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

Чиновник наголосив, що загальна вартість заарештованого майна значно перевищує заборгованість російської компанії перед «Нафтогазом». Однак наразі українська сторона ще немає дозволу на реалізацію цих активів у межах процедури примусового стягнення боргу.

Так, за його словами, особливість британської правової системи передбачає, що якщо вартість заморожених активів співставна з сумою боргу, то суди чекають рішення апеляції.

Водночас у Голландії, де активи можна реалізувати до рішення апеляції, представники «Газпрому» заявили, що нібито не отримували повідомлення про початок процесу.

В результаті процес затягнувся і слухання по ньому будуть тільки в грудні, — наголосив Вітренко.

Також обмежувальні заходи щодо «Газпрому» запроваджені в Люксембурзі та Швейцарії, однак там немає активів російської компанії, котрі могли б бути заарештовані.

Але якщо такі активи там з’являться, то вони будуть заморожені, — зазначив Вітренко.

На думку чиновника, стягнення коштів з «Газпрому» розпочнеться в середині 2020 року й завершиться до кінця того ж року.

Нагадаємо, про намір звернутися до євросудів щодо арештів активів «Газпрому» у «Нафтогазі» оголосили в квітні 2018 року.