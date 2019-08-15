Евросуды арестовали имущество «Газпрома» на сумму 3 млрд долл. США, фото: Flipboard

https://racurs.ua/n125587-v-naftogaze-nazvali-stoimost-arestovannyh-aktivov-gazproma.html

Ракурс

Общая стоимость активов российского газового монополиста «Газпрома», арестованных в Европе по решению Стокгольмского арбитража, составляет более 3 млрд долл. США.

Loading...

Об этом в интервью изданию «Европейская правда» заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Чиновник отметил, что общая стоимость арестованного имущества значительно превышает задолженность российской компании перед «Нафтогазом». Однако пока украинская сторона еще не имеет разрешения на реализацию этих активов в рамках процедуры принудительного взыскания долга.

Так, по его словам, особенность британской правовой системы предполагает, что если стоимость замороженных активов сопоставима с суммой долга, то суды ждут решения апелляции.

В то же время в Голландии, где активы можно реализовать до решения апелляции, представители «Газпрома» заявили, что якобы не получали сообщение о начале процесса.

В результате процесс затянулся и слушания по нему будут только в декабре, — отметил Витренко.

Также ограничительные меры в отношении «Газпрома» введены в Люксембурге и Швейцарии, однако там нет активов российской компании, которые могли бы быть арестованы.

Но если такие активы там появятся, то они будут заморожены, — отметил Витренко.

По мнению чиновника, взыскание средств c «Газпрома» начнется в середине 2020 года и завершится к концу того же года.

Напомним, о намерении обратиться в евросуды относительно арестов активов «Газпрома» в «Нафтогазе» заявили в апреле 2018 года.