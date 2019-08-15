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Экс-министр внутренних дел Захарченко заочно арестован. Фото: visti.ks.ua

Беглый экс-министр внутренних дел Захарченко заочно арестован

15 авг 2019, 16:08
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Виталий Захарченко, бывший глава Министерства внутренних дел Украины, заочно арестован по решению Печерского райсуда Киева.

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Причиной ареста указано отмывание Захарченко и его окружением более 10,3 млрд грн через киевский «Смартбанк», сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на копию резолютивной части судебного решения.

Заочное решение о мере пресечения в виде содержания под стражей для Захарченко было принято сегодня по ходатайству старшего следователя по особо важным делам первого следственного отдела Управления спецрасследований Генпрокуратуры.

Досудебное расследование в отношении бывшего министра и его окружения расследуется по факту совершения нескольких преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 5 ст. 368 (взяточничество) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем) УК Украины.

Кроме этого, Захарченко подозревают в организации преступной группы, препятствующей проведению массовых акций протестов. Участники группы из числа сотрудников правоохранительных органов времен руководства МВД Захарченко подозреваются в превышении служебных полномочий, что привело к убийствам мирных протестующих 18−20 февраля 2014 года во время Революции достоинства в Киеве.


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