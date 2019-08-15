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Ракурс
СБУ отрицает обвинения Луценко и адвоката Мангера о саботаже дела Гандзюк. Фото: vesti-ukr.com

СБУ отрицает обвинения Луценко и адвоката Мангера о саботаже дела Гандзюк

15 авг 2019, 15:32
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Служба безопасности Украины заявила, что не скрывала никаких материалов по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, как в этом обвиняет спецслужбу генеральный прокурор Юрий Луценко.

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В частности, речь идет о материалах допроса свидетеля, показания которого могли способствовать расширению круга подозреваемых в заказе убийства Гандзюк. В СБУ уверяют, что протокол допроса был приобщен к материалам уголовного производства в отношении главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, возможного исполнителя убийства Алексея Левина (Москаленко) и еще пяти подозреваемых, а их защита ознакомилась с копией документа.

Сотрудники СБУ сразу начали проверку этих и других важных обстоятельств, о которых также сообщил свидетель, — говорится в заявлении СБУ, обнародованном сегодня на странице в Facebook.

В спецслужбе утверждают, что материалы указанного уголовного производства вместе с сопроводительным письмом от СБУ были направлены Генпрокуратуре 20 мая 2019 года.

Таким образом утверждение генпрокурора Украины, распространенное в интернете, является ошибочным, — заявили в СБУ.

Кроме того, СБУ опровергает информацию, распространенную адвокатом Мангера, о том, что в Евросоюзе на днях якобы задержали Левина, сообщают «Буквы».

Это все неправда, — заявили изданию в спецслужбе, комментируя утверждения адвоката.

А источник в Генпрокуратуре сообщил изданию, что в связи с распространением такой информации Главное следственное управление СБУ допросит адвоката Андрея Мурашкина в качестве свидетеля.

При этом собеседник заверил, что Левин все еще находится в розыске.

Ранее Луценко заявил в интервью СМИ, что СБУ скрыла материалы допроса важного свидетеля по делу об убийстве Гандзюк.

На Гандзюк напали в июле 2018 года в Херсоне: ее облили концентрированной серной кислотой, в результате чего в ноябре того же года она умерл в больнице.

Среди фигурантов дела об убийстве активистки — руководитель Херсонского областного совета Мангер. Его подозревают в организации нападения.

Источник: Ракурс


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