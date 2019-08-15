Силовики инсценировали убийство для разоблачения оборотня в погонах, который нанимал киллера в Запорожье, фото — СБУ

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Ракурс

Несколько силовых ведомств инсценировали убийство, разоблачая оборотня в погонах, который нанял киллера в Запорожье. Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой задержали с поличным следователя Нацполиции. Он подозревается в организации заказного убийства.

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Госбюро расследований, Генпрокуратура и Служба безопасности Украины задержали следователя Шевченковского управления Национальной полиции в Запорожской области, сообщила пресс-служба ГБР.

Оперативники узнали, что майор полиции через посредника ищет среди лиц с криминальным прошлым исполнителя убийства. Полицейский «заказывал» местного жителя, который якобы обидел его близкого родственника.

Спецслужбы вывели посредника на условного «киллера» и задокументировали встречу. Заказчик, посредник и «исполнитель» обсудили детали преступления, за которое должны были заплатить 4 тыс. долл.

Впоследствии сотрудники СБУ имитировали убийство «жертвы» и сделали постановочные фото, чтобы показать их заказчику. И посредника, и заказчика преступления задержали в центре Запорожья, когда они получали «доказательства» исполнения убийства и передавали первую часть денег за «работу» киллеру.

Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу).

Операцию в Запорожье прокомментировал руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба.

Циничней всего то, что среди организаторов убийства был полицейский. Именно он стал связующим звеном между уголовной мафией и заказчиком. Человеческая жизнь бесценна. А те, кто в этом усомнился, понесут ответственность, — написал Труба в Фейсбук.

«Ракурс» сообщал, что в прошлом году в Луцке сотрудники центрального аппарата Департамента внутренней безопасности Национальной полиции задержали исполняющего обязанности начальника Волынского управления внутренней безопасности полиции. Правоохранителя уличили в вымогательстве и получении взятки за непривлечение к ответственности работника полиции.