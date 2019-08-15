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Силовики інсценували вбивство для викриття перевертня в погонах, який наймав кілера у Запоріжжі, фото — СБУ

Силовики інсценували вбивство для викриття перевертня в погонах, який наймав кілера у Запоріжжі (ФОТО)

15 сер 2019, 15:22
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Декілька силових відомств інсценували вбивство, викриваючи перевертня в погонах, який наймав кілера у Запоріжжі. Правоохоронці провели спецоперацію, під час якої викрили та затримали на гарячому слідчого Нацполіції. Він підозрюється в організації замовного убивства.

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Держбюро розслідувань, Генпрокуратура та Служба безпеки України затримали слідчого Шевченківського управління Національної поліції у Запорізькій області, повідомила прес-служба ДБР.

Оперативники дізналися, що майор поліції через посередника шукає серед осіб з кримінальним минулим виконавця вбивства. Поліцейський «замовляв» місцевого жителя, який нібито скривдив його близького родича.

Силовики інсценували вбивство, викриваючи перевертня в погонах, який наймав кілера у Запоріжжі, фото — СБУ

Спецслужби вивели посередника на умовного «кілера» і задокументували зустріч. Замовник, посередник і «виконавець» обговорили деталі злочину, за який мали заплатити 4 тис. дол.

Згодом співробітники СБУ імітували вбивства «жертви» і зробили постановочні фото, щоб показати їх замовнику. І посередника, і замовника злочину затримали у середмісті Запоріжжя, коли вони отримували «докази» виконання вбивства і передавали першу частину грошей за «роботу» кілеру.

Силовики інсценували вбивство, викриваючи перевертня в погонах, який наймав кілера у Запоріжжі, фото — СБУ

Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення).

Операцію в Запоріжжі прокоментував керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба.

Найцинічніше — серед організаторів убивства був поліцейський. Саме він став об'єднуючою ланкою між кримінальною мафією і замовником. Людське життя безцінне. А ті, хто в цьому засумнівався, понесуть відповідальність, — написав Труба у Фейсбук.

«Ракурс» повідомляв, що торік у Луцьку співробітники центрального апарату Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції викрили та затримали виконуючого обов’язки начальника Волинського управління внутрішньої безпеки поліції. Правоохоронця викрили у вимаганні та отриманні хабаря за непритягнення до відповідальності працівника поліції.

Джерело: Ракурс


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