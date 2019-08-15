Пенсії в Україні: 70% осіб отримують до 3 тис. грн, фото — sg.vn.ua

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Ракурс

Пенсійний фонд України оприлюднив інформацію про виплати різним категоріям пенсіонерів, а також оприлюднив статистику щодо розмірів виплат. Як з’ясувалося, 70% пенсіонерів отримують до 3 тис. грн.

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Відповідно до інформації, розміщеної у Фейсбук ПФУ, станом на липень 2019 року 42% пенсіонерів отримують від 1,5 тис. до 2 тис. грн., 27,6% осіб — від 2 тис. до 3 тис. грн.

Від 3 тис. до 4 тис. грн. отримують 12,6% пенсіонерів країни і тільки 2,1% — понад 10 тис. грн.

Найбільші виплати фондом призначаються за вислугу років — 4 тис. 124 грн. Утім, такі суми отримують тільки 5% пенсіонерів.

Пенсія за віком призначена 76% усіх отримувачів, її середній розмір дорівнював у липні 3 тис. 9 грн. Пенсія по інвалідності (12%) дорівнювала 2 тис. 547 грн, у разі втрати годувальника (6%) — 2 тис. 853 грн, соціальна пенсія (1%) — 1 тис. 571 грн.

В Україні станом на 1 липня 2019 року проживало 11,3 млн пенсіонерів. Середній розмір виплат станови 3 тис. 6 грн.

У 2019 році мінімальна пенсія, яку отримують українці, зросте впродовж року на 9% і дорівнюватиме 1 тис. 638 грн.

На початку серпня «Ракурс» повідомляв, що ПФУ запровадив нову опцію — оформлення пенсії онлайн. Виплати тепер можна оформити, не виходячи з дому.