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ДТП у Києві: жінка на Audi перекинула поліцейський автомобіль. Фото: Київ Оперативний

ДТП у Києві: жінка на Audi перекинула поліцейський автомобіль (ФОТО, ВІДЕО)

15 сер 2019, 14:37
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ДТП у Києві сталося сьогодні близько 12.00 на перехресті вулиць Берлінського та Щусєва. Зіштовхнулися два легковики, зокрема й автомобіль поліції, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. Внаслідок удару службова машина перекинулася.

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Автомобіль Audi з номером AA3553EK рухався вулицею Берлінського, а службовий Renault — вулицею Щусєва. Всі авто зупинилися, аби пропустити службову машину, але жінка за кермом «Ауді» не помітила легковика правоохоронців. Про це сьогодні повідомляється у Телеграм-каналі спільноти «Київ Оперативний».

Як наслідок, сталося зіткнення вказаних автомобілів, від чого машина правоохоронців перекинулась.

ДТП у Києві: жінка на Audi перекинула поліцейський автомобіль. Фото: Київ Оперативний

ДТП у Києві: жінка на Audi перекинула поліцейський автомобіль. Фото: Київ Оперативний

ДТП у Києві: жінка на Audi перекинула поліцейський автомобіль. Фото: Київ Оперативний

Унаслідок ДТП є потерпілі, яким на місці надали невідкладну допомогу. Відомо, що їхньому життю нічого не загрожує.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. У місці аварії ускладнено рух транспорту, тож водіям радять об’їжджати вказану ділянку.

Джерело: Ракурс


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