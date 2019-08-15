Потрійна ДТП у Львівській області: постраждали семеро осіб

https://racurs.ua/ua/n125578-potriyna-dtp-u-lvivskiy-oblasti-postrajdaly-semero-osib-foto.html

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ДТП у Львівській області сталася на трасі Київ — Чоп біля села Тухолька Сколівського району.

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Внаслідок аварії семеро осіб дістали травми. Чотирьох із них доставили до лікарні, троє відмовилися від госпіталізації. Про це вранці 15 серпня повідомила прес-служба поліції Львівської області.

Відомо, що 31-річний водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з легковиком «Кіа Соренто», після чого протаранив іще один БМВ.

Серед потерпілих виявився водій, який спровокував ДТП, і троє його пасажирів у віці від 28 до 30 років. Усі вони — жителі Полтавської області. Троє пасажирів «Кіа Соренто» також дістали тілесні ушкодження, але від госпіталізації відмовилися.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту). Водієві БМВ, який виїхав на зустрічну смугу, загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на такий же термін.