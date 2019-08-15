Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Потрійна ДТП у Львівській області: постраждали семеро осіб

Потрійна ДТП у Львівській області: постраждали семеро осіб (ФОТО)

15 сер 2019, 12:58
999

ДТП у Львівській області сталася на трасі Київ — Чоп біля села Тухолька Сколівського району.

Loading...

Внаслідок аварії семеро осіб дістали травми. Чотирьох із них доставили до лікарні, троє відмовилися від госпіталізації. Про це вранці 15 серпня повідомила прес-служба поліції Львівської області.

Відомо, що 31-річний водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з легковиком «Кіа Соренто», після чого протаранив іще один БМВ.

Серед потерпілих виявився водій, який спровокував ДТП, і троє його пасажирів у віці від 28 до 30 років. Усі вони — жителі Полтавської області. Троє пасажирів «Кіа Соренто» також дістали тілесні ушкодження, але від госпіталізації відмовилися.

Потрійна ДТП у Львівській області: постраждали семеро осіб. Фото: leopolis.news

Потрійна ДТП у Львівській області: постраждали семеро осіб. Фото: leopolis.news

Потрійна ДТП у Львівській області: постраждали семеро осіб. Фото: leopolis.news

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту). Водієві БМВ, який виїхав на зустрічну смугу, загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на такий же термін.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

В Україні запровадили мораторій на перевірку знань нового правопису під час ЗНО (ВІДЕО)

Норми нового українського правопису не будуть об'єктом перевірки знань учасників ЗНО. Під час укладання завдань з української мови та літератури до них певний час не вноситимуть питання, пов’язані з нормами нового правопису

Новини України
13:08

Вбивство Діани Хріненко: підозрюваного схопили у Польщі, в Кропивницькому триває суд (ФОТО, ВІДЕО)

У Кропивницькому сьогодні триває судове засідання у справі про вбивство 16-річної Діани Хріненко, що сталося рік тому в селі Суботці. Підозрюваного затримали напередодні у Польщі. Сьогодні йому обирають запобіжний захід

Новини України
12:31

Меркель звинуватила Путіна в руйнуванні договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності

Канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила Росію в порушенні умов Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності і таким чином дала привід США для розірвання угоди

Світові новини
10:03
Новини партнерів
Загрузка...