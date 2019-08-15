Тройное ДТП во Львовской области: пострадали семь человек

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Ракурс

ДТП во Львовской области произошло на трассе Киев — Чоп возле села Тухолька Сколевского района.

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В результате аварии семь человек получили травмы. Четверо из них были доставлены в больницу, трое отказались от госпитализации. Об этом утром 15 августа сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Известно, что 31-летний водитель автомобиля БМВ не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой «Киа Соренто», после чего протаранил еще один БМВ.

Среди потерпевших оказался водитель, который спровоцировал ДТП, и трое его пассажиров в возрасте от 28 до 30 лет. Все они — жители Полтавской области. Трое пассажиров «Киа Соренто» также получили телесные повреждения, но от госпитализации отказались.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта). Водителю БМВ, выехавшему на встречную полосу, грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортным на тот же срок.