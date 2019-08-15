Тройное ДТП во Львовской области: пострадали семь человек (ФОТО)https://racurs.ua/n125578-troynoe-dtp-vo-lvovskoy-oblasti-postradali-sem-chelovek-foto.htmlРакурс
ДТП во Львовской области произошло на трассе Киев — Чоп возле села Тухолька Сколевского района.
В результате аварии семь человек получили травмы. Четверо из них были доставлены в больницу, трое отказались от госпитализации. Об этом утром 15 августа сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
Известно, что 31-летний водитель автомобиля БМВ не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой «Киа Соренто», после чего протаранил еще один БМВ.
Среди потерпевших оказался водитель, который спровоцировал ДТП, и трое его пассажиров в возрасте от 28 до 30 лет. Все они — жители Полтавской области. Трое пассажиров «Киа Соренто» также получили телесные повреждения, но от госпитализации отказались.
По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта). Водителю БМВ, выехавшему на встречную полосу, грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортным на тот же срок.