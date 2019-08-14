Елена Зайцева и Геннадий Дронов. Фото: Страна

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Апелляционные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных за смертельную аварию в центре Харькова, не удовлетворил Харьковский апелляционный суд.

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Фемида отказала в апелляции обвиняемых на приговор Киевского райсуда Харькова. Таким образом приговор суда первой инстанции останется в силе — водитель Lexus Елена Зайцева и водитель Volkswagen Геннадий Дронов получают по 10 лет лишения свободы. Именно таких максимальных сроков заключения для обвиняемых требовали прокуроры. Об этом 14 августа сообщают УНН.

Кроме того, обоих водителей суд обязал выплатить по 500 тыс. грн компенсации семьям потерпевших.

Как известно, резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло в центре Харькова 18 октября 2017 года. В результате него погибли шесть человек, еще пять получили травмы.

Напомним, 14 августа в Харьковском апелляционном суде проходило рассмотрение апелляционных жалоб Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Адвокат водителя «Лексуса» просил заменить ей наказание на условный пятилетний срок с лишением права управления транспортными средствами на два года, а также назначить испытательный срок на усмотрение суда. Защитник водителя «Фольксвагена» просил отменить приговор для его подзащитного и закрыть в отношении него производство.