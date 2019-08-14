Ликвидация Государственной экологической инспекции: в Минэкологии рассказали, чем заменят это ведомство

В Украине ликвидируют Государственную экологическую инспекцию, фото: «ИнформУпак»

https://racurs.ua/n125553-likvidaciya-gosudarstvennoy-ekologicheskoy-inspekcii-v-minekologii-rasskazali-chem-zamenyat-eto.html

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Государственную экологическую инспекцию (ГЭИ) ликвидируют. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

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Вместо этого ведомства будет образована Государственная природоохранная служба (ГПС). Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Новое ведомство будет состоять из десяти межрегиональных территориальных органов — Карпатского, Полесского, Приднепровского, Северо-Западного, Столичного, Причерноморского, Подольского, Центрального и Юго-Восточного. В то же время будут полностью ликвидированы 23 территориальные подразделения ГЭИ.

По словам министра экологии Остапа Семерака, необходимость реформирования этой государственной структуры, назрела уже давно.

Точечные реагирования на экологические инциденты — точно не те методы, которые позволяют системно бороться с браконьерами и недобросовестными экоинспекторами, — подчеркивает Семерак.

Министр отметил, что реформа этой природоохранной структуры не является такой простой как кажется на первый взгляд, поскольку требует не только изменения названия, а, прежде всего, привлечения к работе людей, которые действительно болеют за окружающую среду, и предоставления им необходимого материально-технического оснащения.

Концепцию реформирования государственного контроля в этой сфере правительство приняло в 2017 году. Еще в 2018 году законопроект о ГПС был передан в Верховную Раду, однако его до сих пор не рассмотрели.

Мы понимали, что на момент принятия этих документов должны быть готовы к практической части реализации реформы экологического контроля, — отметил Семерак.

Поэтому, по его словам, параллельно был запущен пилотный проект, который предусматривал ликвидацию 12 из 23 территориальных органов ГЭИ и создания вместо них пяти новых округов.

Напомним, в марте 2018 года Рада приняла закон, регулирующий нормы и правила проведения экологической оценки.