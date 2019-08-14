Лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n125552-v-gosbudjet-konfiskuut-448-tys-grn-vznosov-iz-partiy-lyashko-i-gricenko.html

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В государственный бюджет конфискуют 448 тыс. грн взносов в поддержку «Радикальной партии Олега Ляшко» и «Гражданской позиции».

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Херсонский и Винницкий городские суды признали виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов на поддержку политической партии двух физических лиц. Фемида решила наложить на нарушителей штраф, а сумму взносов конфисковать в госбюджет. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Виновным был признан гражданин, который поддержал партию Ляшко двумя траншами по 99 тыс. грн каждый. Таким образом власть конфискует 198 тыс. грн.

Еще один взнос в размере 250 тыс. грн будет конфискован в госбюджет, поскольку сторонник «Гражданской позиции» профинансировал эту политическую силу с нарушением закона на 250 тыс. грн.

Напомним, в августе Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение о предоставлении государственного финансирования всем партиям, которые по результатам нынешних выборов в Верховную Раду выполнили все предусмотренные законодательством для этого требования.