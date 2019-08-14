Лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n125552-do-derjbudjetu-konfiskuut-448-tys-grn-vneskiv-z-partiy-lyashka-ta-grycenka.html

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До державного бюджету конфіскують 448 тис. грн внесків на підтримку «Радикальної партії Олега Ляшка» та «Громадянської позиції».

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Херсонський та Вінницький міські суди визнали винними у порушенні встановленого законом порядку надання внесків на підтримку політичної партії двох фізичних осіб-внескодавців. Феміда вирішила накласти на порушників штраф, а суму внесків конфіскувати до держбюджету. Про це 14 серпня повідомила прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Винним був визнаний внескодавець, який підтримав партію Ляшка двома траншами по 99 тис. грн кожен. Таким чином влада конфіскує 198 тис. грн.

Ще один внесок у розмірі 250 тис. грн буде конфісковано до держбюджету, оскільки прихильник «Громадянської позиції» профінансував цю політичну силу з порушенням закону на 250 тис. грн.

Нагадаємо, у серпні Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення щодо надання державного фінансування усім партіям, котрі за результатами цьогорічних виборів до Верховної Ради виконали усі передбачені законодавством для цього вимоги.