Зеленський може полетіти на інтронізацію імператора Японії восени. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n125551-zelenskyy-moje-poletity-na-intronizaciu-imperatora-yaponiyi-voseny.html

Ракурс

Володимир Зеленський може полетіти до Японії на церемонію інтронізації імператора Нарухіто, батько якого, імператор Акіхіто, зрікся престолу. Ще однією метою візиту президента України до країни буде зустріч із прем'єром Японії Сіндзо Абе.

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Візит планується на жовтень цього року. Зеленський має намір відвідати міста Токіо та Кіото, повідомляє «Тиждень.ua», посилаючись на японське агентство Jiji.

Абе обговорить із Зеленським війну на Донбасі, у припиненні якої він зацікавлений, оскільки має намір розв’язати територіальну суперечку з Росією щодо північних територій, зокрема, Курильських островів, чому заважають накладені на РФ санкції через агресію проти України.

Також передбачається, що Зеленський та Абе обміняються інформацією щодо усунення наслідків аварій на Чорнобильській атомній електростанції й АЕС «Фукусіма-1».

Окрім того, сторони можуть порушити питання про військову співпрацю між Україною та Японією.

Інформацію про підготовку візиту Зеленського до Японії вже підтвердив заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко.

Як відомо, останній візит президента України до Японії відбувся в квітні 2016 року, а остання зустріч лідерів двох держав — у вересні того ж року під час Генеральної асамблеї ООН.