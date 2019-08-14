Кабмін вирішив питання допомоги переселенцям. Фото: Економічна правда

https://racurs.ua/ua/n125550-kabmin-pidvyschyv-groshovi-vyplaty-pereselencyam-z-invalidnistu.html

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Кабінет міністрів України на засіданні, яке відбулося 14 серпня, ухвалив постанову «Про внесення змін до постанов КМУ від 1 жовтня 2014 року № 505 і № 509».

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Документ врегульовує питання виплати фінансової допомоги особам з інвалідністю І групи. Це стосується й осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Про це сьогодні повідомляє урядовий портал.

На грошові виплати відтепер мають право особи, які досягли пенсійного віку, та особи, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти.

Уряд своїм рішення збільшив грошову допомогу родинам переселенців, до складу якої входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю). У Кабміні запевнили, що збільшення грошової допомоги посилить соціальний захист внутрішньо переміщених осіб та забезпечить адресність надання грошової допомоги.

Нагадаємо, 12 червня Кабінет міністрів України профінансував придбання 500 квартир для ветеранів війни на Донбасі, учасників Революції гідності та переселенців. Уряд перерозподілив кошти держбюджету і спрямував їх на соціальну допомогу.