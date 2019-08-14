Кабмин решил вопрос помощи переселенцам. Фото: Экономическая правда

https://racurs.ua/n125550-kabmin-povysil-denejnye-vyplaty-pereselencam-s-invalidnostu.html

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Кабинет министров Украины на заседании, которое состоялось 14 августа, принял постановление «О внесении изменений в постановления КМУ от 1 октября 2014 года № 505 и № 509».

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Документ регулирует вопросы выплаты финансовой помощи лицам с инвалидностью І группы. Это касается и лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи. Об этом сегодня сообщает правительственный портал.

На денежные выплаты отныне имеют право лица, достигшие пенсионного возраста, и лица, достигшие 18-летнего возраста и продолжающие обучение по дневной форме в учебных заведениях.

Правительство своим решением увеличило денежную помощь семьям переселенцев, в состав которой входят два и более лиц с инвалидностью (детей с инвалидностью). В Кабмине заверили, что увеличение денежной помощи усилит социальную защиту внутренне перемещенных лиц и обеспечит адресность предоставления денежной помощи.

Напомним, 12 июня Кабинет министров Украины профинансировал покупку 500 квартир для ветеранов войны на Донбассе, участников Революции достоинства и переселенцев. Правительство перераспределило средства госбюджета и направил их на социальную помощь.