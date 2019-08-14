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Ракурс
Владимир Балух, фото: Антон Наумлюк

Политзаключенный Балух написал письмо украинской активистке (ФОТО)

14 авг 2019, 16:44
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Незаконно удерживаемый Россией украинский политзаключенный Володмир Балух написал из колонии письмо украинской активистке из Латвии Татьяны Лазде.

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Об этом сообщает агентство «Укринформ», в руки журналистов которого попала копия письма.

В своем письме Балух, рассказывая об условиях пребывания за решеткой, заметил, что в последнее время «с выдержкой есть актуальные проблемы», однако «до катастрофы дело пока не дошло».

И не в последнюю очередь, благодаря вашим (всем-всем!) письмам, — подчеркнул политзаключенный.

Также Балух поблагодарил активистов за внимание к его матери, благодаря чему она со значительно меньшей остротой и болью переживает разлуку с ним.

Балух в письме также передал «крепкое рукопожатие, слова солидарности и веры в торжество справедливости и добра» «Евгению с Николаем» (вероятно, политзаключенным Панову и Карпюку) и всем другим пленникам Кремля.

Искренне надеюсь на скорую встречу, — резюмировал политзаключенный.

Жителя Крыма Балуха, который после аннексии полуострова Россией отказался получать гражданство страны-агрессора, оккупанты задержали в 2016 году за якобы хранение боеприпасов. Балух все обвинения опровергает. В начале 2018 года его приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии-поселения.

Сейчас он содержится в колонии № 4 в российском городе Торжок (Тверская область РФ).

Письмо Балуха, фото: «Укринформ»

Напомним, в начале августа Балуха в шестой раз за четыре месяца поместили в штрафной изолятор этой колонии.


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