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Владимир Балух, фото: Антон Наумлюк
Политзаключенный Балух написал письмо украинской активистке (ФОТО)https://racurs.ua/n125549-politzakluchennyy-baluh-napisal-pismo-ukrainskoy-aktivistke-foto.htmlРакурс
Незаконно удерживаемый Россией украинский политзаключенный Володмир Балух написал из колонии письмо украинской активистке из Латвии Татьяны Лазде.
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Об этом сообщает агентство «Укринформ», в руки журналистов которого попала копия письма.
В своем письме Балух, рассказывая об условиях пребывания за решеткой, заметил, что в последнее время «с выдержкой есть актуальные проблемы», однако «до катастрофы дело пока не дошло».
И не в последнюю очередь, благодаря вашим (всем-всем!) письмам, — подчеркнул политзаключенный.
Также Балух поблагодарил активистов за внимание к его матери, благодаря чему она со значительно меньшей остротой и болью переживает разлуку с ним.
Балух в письме также передал «крепкое рукопожатие, слова солидарности и веры в торжество справедливости и добра» «Евгению с Николаем» (вероятно, политзаключенным Панову и Карпюку) и всем другим пленникам Кремля.
Искренне надеюсь на скорую встречу, — резюмировал политзаключенный.
Жителя Крыма Балуха, который после аннексии полуострова Россией отказался получать гражданство страны-агрессора, оккупанты задержали в 2016 году за якобы хранение боеприпасов. Балух все обвинения опровергает. В начале 2018 года его приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии-поселения.
Сейчас он содержится в колонии № 4 в российском городе Торжок (Тверская область РФ).
Напомним, в начале августа Балуха в шестой раз за четыре месяца поместили в штрафной изолятор этой колонии.
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