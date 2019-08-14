Кабмин выделит 18,6 млн грн на помощь участникам АТО. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n125548-kabmin-vydelit-18-6-mln-grn-na-pomosch-uchastnikam-ato.html

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Денежная помощь пострадавшим участникам АТО и их семьям будет выделена из резервного фонда государственного бюджета по решению правительства.

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Выплата будет одноразовой. Всего на помощь выделено 18,6 млн грн. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании.

По данным Единого веб-портала органов исполнительной власти Украины, на такую финпомощь могут претендовать члены семей погибших во время участия в Антитеррористической операции и лица, получившие инвалидность в результате участия в боевых действиях.

Единоразовую помощь предоставят семьям 11 погибших во время АТО (общая сумма — 13 млн грн) и 11 лицам, получившим инвалидность (общая сумма — 5,6 млн грн).

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив, комментируя это решение правительства, обратился к украинцам, отметив, что долг каждого из нас — поддерживать и помогать нашим защитникам и их семьям.

Между тем напомним, что хмельницкая полиция объявила подозрение блогеру из Бердичева Артуру Сороченко, который публично оскорблял украинских военных и избил ветерана АТО за утверждение о том, что Россия воюет с Украиной. Также он угрожал изнасиловать нардепа. Поскольку нынешнее местонахождение Сороченко не установлено, его объявили в розыск.