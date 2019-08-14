Полиция объявила подозрение и разыскивает блогера, который издевался над ветераном АТО, скриншот видео

https://racurs.ua/n125521-policiya-obyavila-podozrenie-i-razyskivaet-blogera-kotoryy-izdevalsya-nad-veteranom-ato-video.html

Ракурс

Хмельницкая полиция инкриминирует хулиганство блогеру из Бердичева Артуру Сороченко, который оскорбил украинских военных и избил ветерана АТО за утверждение о том, что Россия воюет с Украиной. Также он угрожал изнасиловать народного депутата Украины. Поскольку нынешнее местонахождение Сороченко неизвестно, его объявили в розыск.

Loading...

Детективы из Хмельницкого отдела полиции объявили Сороченко о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, сообщили в Фейсбук полиции области.

В июле в сети появилось видео, на котором блогер из Бердичева Сороченко издевается над участником АТО, оскорбляет и бьет его. Следователи изучили видеоматериалы и, сопоставив некоторые факты, выяснили, что событие произошло в Хмельницком.

К поиску потерпевшего присоединились следователи, сотрудники криминальной полиции и участковые офицеры. Участника АТО нашли. Он действительно не обращался с жалобой по этому поводу, но после общения с правоохранителями решил написать заявление о преступлении, чтобы злоумышленник ответил перед законом за свои действия.

Блогеру заочно объявили подозрение, а суд дал разрешение на его задержание. Полиция просит информировать граждан о возможном месте перебування Сороченка на условиях полной конфиденциальности.