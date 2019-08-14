Поліція оголосила підозру та розшукує блогера, який знущався над ветераном АТО, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n125521-policiya-ogolosyla-pidozru-ta-rozshukuie-blogera-yakyy-znuschavsya-nad-veteranom-ato-video.html

Ракурс

Хмельницька поліція інкримінує хуліганство блогеру з Бердичева Артуру Сороченко, який образив українських військових і побив ветерана АТО за твердження про те, що Росія воює з Україною. Також він погрожував згвалтувати народного депутата України. Оскільки нинішнє місцезнаходження Сороченко невідомо, його оголосили в розшук.

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Детективи з Хмельницького відділу поліції оголосили Сороченку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України, повідомили у Фейсбук поліції області.

У липні у мережі з’явилося відео, на якому блогер із Бердичева Сороченко знущається над учасником АТО, ображає та б'є його. Слідчі дослідили відеоматеріали та, співставивши факти, з’ясували, що подія відбувалася у Хмельницькому.

До пошуку потерпілого долучилися слідчі, працівники кримінальної поліції і дільничні офіцери. Учасника АТО знайшли. Він справді не звертався зі скаргою з цього приводу, але після спілкування з правоохоронцями вирішив написати заяву про злочин, аби зловмисник відповів перед законом за свої дії.

Блогеру заочно оголосили підозру, а суд дав дозвіл на його затримання. Поліція просить інформувати громадян щодо можливого місця перебування Сороченка на умовах повної конфіденційності.