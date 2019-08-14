Новини футболу: Салах зіграв із безногим хлопчиком, фото — Твіттер М.Салаха

https://racurs.ua/ua/n125519-salah-zigrav-u-futbol-iz-beznogym-hlopchykom-video.html

Ракурс

Зірка світового футболу, нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах зіграв у футбол із безногим хлопчиком. Це сталося у Стамбулі, в якому команда єгиптянина 14 серпня зіграє матч за Суперкубок УЄФА із лондонським «Челсі».

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Салах був учасником тренування, яке «Ліверпуль» 13 серпня провів на полі стадіону BJK Vodafone Park із дітьми-інвалідами. У багатьох з них були ампутовані кінцівки. Фейсбук «Ліверпуля» оприлюднив відео із тренування. З дітьми спілкувалися та перепасовувалися провідні гравці володаря Ліги чемпіонів 2019 року, в тому числі головний тренер Юрген Клопп та нападник Салах.

Мохамед влаштував бенефіс одному з хлопчиків. Обидва тримали м’яча у повітрі довгий час: нападник накидав його на голову безногому хлопчику, який віддав точні передачі.

Сьогодні дві британські команди, «Ліверпуль» та «Челсі», розіграють Суперкубок Європи сезону 2019−2020. «Ліверпуль» у минулому сезоні виграв Лігу чемпіонів, а «Челсі» — Лігу Європи.

Торік «Ракурс» повідомляв, що на матч за участю нападника збірної Єгипту і «Ліверпуля» Мохаммеда Салаха прийшла маленька дівчинка з плакатом «Салах, будь ласка, забий гол. Мені треба йти додому виконувати домашнє завдання». Але забити гол збірній Тунісу єгиптянин зміг лише на 90 хвилині матчу. Його команда перемогла з рахунком 3:2.