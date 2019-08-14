Новости футбола: Салах сыграл с безногим мальчиком, фото — Твиттер М.Салаха

https://racurs.ua/n125519-salah-sygral-v-futbol-s-beznogim-malchikom-video.html

Ракурс

Звезда мирового футбола, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сыграл в футбол с безногим мальчиком. Это произошло в Стамбуле, в котором команда египтянина 14 августа сыграет матч за Суперкубок УЕФА с лондонским «Челси».

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Салах был участником тренировки, которую «Ливерпуль» 13 августа провел на поле стадиона BJK Vodafone Park с детьми-инвалидами. У многих из них были ампутированы конечности.

Фейсбук «Ливерпуля» обнародовал видео с тренировки. С детьми общались и перепасовывались ведущие игроки обладателя Лиги чемпионов 2019 года, в том числе главный тренер Юрген Клопп и нападающий Салах.

Мохамед устроил бенефис одному из мальчиков. Оба держали мяч в воздухе долгое время: нападающий набрасывал его на голову безногому мальчику, который отдавал точные передачи.

Сегодня две британские команды, «Ливерпуль» и «Челси», разыграют Суперкубок Европы сезона 2019−2020. «Ливерпуль» в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, а «Челси» — Лигу Европы.

В прошлом году «Ракурс» сообщал, что на матч с участием нападающего сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха пришла маленькая девочка с плакатом «Салах, пожалуйста, забей гол. Мне надо идти домой выполнять домашнее задание». Но забить гол сборной Туниса египтянин смог лишь на 90 минуте матча. Его команда победила со счетом 3:2.