Представление на отстранение трех судей уже в ВРП. Фото: Капитал

https://racurs.ua/n125547-vsp-poluchil-ot-genprokuratury-predstavlenie-na-otstranenie-treh-sudey.html

Ракурс

Высший совет правосудия по состоянию на среду, 14 августа, получил представление от Генеральной прокуратуры об отстранении от должностей двух судей ОАСК и судьи Одесского суда.

Loading...

Ходатайство касается Павла Вовка и Игоря Погрибниченко из Окружного административного суда Киева и судьи Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко. Об этом 14 августа сообщает Insider со ссылкой на источник в ВСП.

Рассмотреть вопрос отстранения этих судей от должностей ВСП должен в течение семи дней. Издание утверждает, что в Генпрокуратуре подтвердили, что представление на отстранение трех судей уже были направлены в Высший совет правосудия.

Напомним, Генеральная прокуратура вручила подозрение судье Окружного административного суда Киева Павлу Вовку. Служителя Фемиды подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением и вынесении заведомо неправосудного решения.