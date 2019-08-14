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Представление на отстранение трех судей уже в ВРП. Фото: Капитал

ВСП получил от Генпрокуратуры представление на отстранение трех судей-фигурантов дела НАБУ

14 авг 2019, 16:16
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Высший совет правосудия по состоянию на среду, 14 августа, получил представление от Генеральной прокуратуры об отстранении от должностей двух судей ОАСК и судьи Одесского суда.

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Ходатайство касается Павла Вовка и Игоря Погрибниченко из Окружного административного суда Киева и судьи Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко. Об этом 14 августа сообщает Insider со ссылкой на источник в ВСП.

Рассмотреть вопрос отстранения этих судей от должностей ВСП должен в течение семи дней. Издание утверждает, что в Генпрокуратуре подтвердили, что представление на отстранение трех судей уже были направлены в Высший совет правосудия.

Напомним, Генеральная прокуратура вручила подозрение судье Окружного административного суда Киева Павлу Вовку. Служителя Фемиды подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением и вынесении заведомо неправосудного решения.

Источник: Ракурс


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